Pogoda zahamowała tenisowy turniej w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pogoda storpedowała pierwszy dzień tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open. Z powodu padającego deszczu nie rozegrano żadnego zaplanowanego na poniedziałek meczu.

Na kortach przy Wojska Polskiego pojawili się tylko Czech Martin Krumich i Niemiec Lucas Gerch ale po rozegraniu zaledwie dwóch gemów ich eliminacyjny pojedynek został przerwany przy wyniku 1:1. Jak mówi jeden z trzech reprezentantów Polski grających w singlu szczecińskiego challengera Tomasz Berkieta oczekiwanie na grę przy padającym deszczu nie jest sytuacją komfortową dla tenisistów.



- No jest to niekomfortowe, no bo jednak fajnie by było, żeby pogoda zawsze była i nie było jakichś nieoczekiwanych zmian i żeby to wszystko było niejako z góry ustalone. Ale nawet przy dobrej pogodzie może się przede mną mecz przedłużyć, więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo, o której się wejdzie na kort. Jest to coś, co jest po prostu trzeba zaakceptować. Nie zmieni się tego - tłumaczy Berkieta.



Wszystkie przewidziane w planie na poniedziałek mecze zostały przeniesione na wtorek. W sumie organizatorzy tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open zaplanowali jutro rozegranie 16 spotkań w tym 6 eliminacyjnych, 9 pierwszej rundy singla i jeden w grze podwójnej. O ile aura pozwoli wtorkowe tenisowe pojedynki rozpoczną się o godzinie 10 na kortach przy Wojska Polskiego w Szczecinie.