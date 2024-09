Stary wóz do muzeum, a nowy do remizy w Bobolicach

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

OSP w Bobolicach wymieni prawie 30-letniego wysłużonego Jelcza. Zastąpi go nowoczesny, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Będzie to możliwe dzięki środkom unijnym. Kwota dotacji to ponad 1,5 miliona złotych.



Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył prawie 63 mln zł z programu Fundusze Europejskie na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki te pozwolą na zakup 51 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i niezbędnego sprzętu do przeprowadzania akcji ratunkowych. To m.in. zestawy pomocy medycznej, zestawy ratownictwa technicznego, przyczepki transportowe, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, środki ochrony osobistej, quady, kamerki, drony, łodzie ratunkowe i pontony.