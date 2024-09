Nowy sprzęt na stargardzkim SOR

Fot. Szpital w Stargardzie

Specjalistyczny sprzęt medyczny trafił do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Stargardzie. Skorzystają również współpracujące z SOR-em pracownie diagnostyczne.

13 milionów złotych dofinansowania na jego zakup szpital otrzymał z Ministerstwo Zdrowia, w ramach dwuletniej umowy na doposażenie i modernizację SOR i oddziału intensywnej terapii. Przyznana dotacja pozwoliła też na kupno i montaż nowego tomografu. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor stargardzkiego szpitala informuje, że dostarczony sprzęt już w najbliższych dniach zacznie służyć pacjentom.



- Ten sprzęt trafia przede wszystkim na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Część sprzętu faktycznie już jest w naszym szpitalu. Są wideogastroskopy, wideokolonoskopy. Do pracowni endoskopowej trafił sprzęt związany bezpośrednio z ratowaniem życia pacjentów - mówi Kowalczyk.



Dyrektor szpitala podkreśla, że zakupy sprzętu o takiej skali to również nowa jakość badań diagnostycznych decydujących o zdrowiu i życiu.



- W związku z tym sprzętem i jego bezawaryjnością nie będzie takich sytuacji, że musimy transportować pacjentów do Szczecina. W przyszłym roku przewidziana jest kolejna pula środków i prace modernizacyjne na SORze - dodaje Kowalczyk.



Ta część projektu dofinansowanego przez resort zdrowia ma poprawić warunki pracy kadry medycznej i opieki nad chorymi w pomieszczeniach stargardzkiego SOR-u.