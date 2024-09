Ruch wahadłowy w Policach nadal obowiązuje

Nadal nie znamy terminu zniesienia ruchu wahadłowego na ulicy Przęsocińskiej w Policach.

Chodzi o wiadukt kolejowy w dzielnicy Mścięcino, który od ponad miesiąca częściowo wyłączony został z użytkowania. Jego ponowne, pełne udostępnienie dla ruchu kierowców, uzależnione jest od oceny obecnego stanu budowlanego - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.- Jesteśmy w trakcie przygotowania tej ekspertyzy. Liczymy na to, że w tym miesiącu będziemy już wiedzieć co dalej. Na ten moment nie znamy terminu do kiedy potrwają te utrudnienia w ruchu na wiadukcie. Czekamy na tę ekspertyzę, która oceni zakres prac i stan wiaduktu - mówi Turkiewicz.Do pożaru znajdującej się pod wiaduktem instalacji elektrycznej doszło 10 lipca. Od tego dnia obowiązuje na obiekcie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.