Bezpłatne konsultacje medyczne w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Bezpłatne konsultacje medyczne trwają od rana w szpitalu Rehabilitacyjnym Karola Boromeusza w Szczecinie.

Pacjentom pomaga w sumie osiemnastu specjalistów. Wspierają oni przede wszystkim chorych na Alzheimera - mówi zastępca dyrektora Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie Agata Miłek.



- Konsultacje planujemy do godziny 17:00, ale zaznaczyliśmy, że jeżeli będzie dużo osób chętnych, to jak najbardziej zostaniemy i będziemy starać się pomóc dzisiaj mieszkańcom Szczecina - dodaje Miłek.



Alzheimer jest chorobą, która dotyka ponad 60 procent osób w Polsce - mówi dyrektor do spraw medycznych instytutu Iwona Denisewicz: - To olbrzymi problem ze względu na konieczność opieki nad tymi osobami, ponieważ są to często chorzy, którzy są jeszcze w stosunkowo młodym wieku około 50., 60. roku życia, więc mają wiele lat życia przed sobą i wymagają w miarę rozwoju choroby, stałej opieki.



Na mieszkańców naszego regionu do godziny 17.00 czekają: dietetycy, neurolodzy, fizjoterapeuci, kardiolodzy, logopedzi, psycholodzy oraz prawnicy.