Niech stanie się światłość - jak to jest ze szczecińskimi latarniami?

Fot. pixabay.com / PDPhotos (CC0 domena publiczna)

O której godzinie - wieczorem - powinno zapalać się miejskie oświetlenie? Tego typu pytania stawiają - od początku mocno pochmurnego tygodnia - słuchacze Radia Szczecin.

Do radia zadzwoniła słuchaczka z nietypowym pytaniem.



- Jak to jest możliwe, żeby w mieście nie paliły się latarnie? - pyta słuchaczka.



W związku z postawionym pytaniem zapytaliśmy mieszkańców o funkcjonowanie miejskiego oświetlenia.



- Powiem szczerze, że lampy i te oświetlenia powinny się zapalać o godzinie 19:00. - Tam gdzie mieszkam to nawet za mocno świeci, za blisko domu, ale ogólnie jest w porządku - mówią zapytani przez nas mieszkańcy.



- Były robione badania, określano wschody i zachody słońca dla Szczecina. Potem wykreślono krzywkę. Na podstawie tej książki ustawiono zegary i badano odczucie ludzi. No i niestety każdy miał inne odczucie. Jednego dnia wydawało się, że ten zegar zapala za wcześnie, drugiego dnia, że zegar zapala za późno. Kiedyś zegary nie miały takiej pamięci, w której moglibyśmy zaprogramować 365 dni w roku. - mówi Krzysztof Kucharski, dyrektor oddziału Szczecin Enea Oświetlenie.



Do oświetlenia Szczecina codziennie używa się aż czterdziestu tysięcy latarń.