Tunel w Świnoujściu już przejezdny

Fot. FB/Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim

Tunel w Świnoujściu jest otwarty. Droga była zablokowana po kolizji dwóch osobówek.

Zderzenie i zamknięcie tunelu zakorkowało miasto. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świnoujściu Wojciech Basałygo, do czasu rozładowania ruchu wciąż kursować będą promy.



- Bielik to są te promy, które kursują w centrum miasta. Karsibór To są te promy, które kursują poza centrum miasta. Informacja najważniejsza - nikt nie został ranny. Ta akcja przebiegła bardzo szybko - mówi Basałygo.



Tunel zamknięty był przez dwie godziny. Przyczyny zderzenia nie są jeszcze znane.