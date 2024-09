"Skupiłem się na odbudowywaniu zbiorów" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To były lata pod znakiem odbudowywania zbiorów. Tak dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie podsumowuje swoją pracę na tym stanowisku.

Lech Karwowski w październiku, po 23 latach, przechodzi na emeryturę. Jak powiedział w "Rozmowie pod Krawatem" ten czas upłynął przede wszystkim na uzupełnianiu brakujących eksponatów.



- Lata upłynęły właśnie pod hasłem: "Powrotu tego, co dało się przywrócić", nie tylko doprowadziliśmy do powrotu Mojżesza, ale również pomnika Colleoniego. Dodatkowo, odzyskaliśmy poważną część zbiorów archeologicznych w wymianie z Niemcami - dodał Karwowski.



Dyrektor Karwowski najbardziej żałuje, że nie udało mu się dokończyć budowy gmachu przy Wałach Chrobrego: - Gdy tutaj przychodziłem, to przychodziłem z pewną wizją, co tu należy zrobić. Najważniejszą rzeczą było dla mnie dokończenie gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego, czyli budowa drugiego skrzydła od tyłu. Nie muszę mówić, że jesteśmy od tego dość dalecy, choć zaczyna się o tym właśnie dopiero mówić.



Zapytany o nie rozpisanie konkursu na jego stanowisko i powołanie jego zastępczyni do pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Narodowego skomentował lakonicznie: - To jest powinność marszałka, że musi zdecydować zarówno o konkursie, jak i rozwiązać sytuację, gdy konkurs nie został ogłoszony. Wybrał w każdym razie kogoś z zespołu Muzeum Narodowego w Szczecinie, co uważam za akurat za decyzję całkiem dobrą, bo - o ile wiem - ten zespół po moim odejściu pozostaje w zasadzie niezmieniony.



Do największych osiągnięć Muzeum za jego dyrektorowania Karwowski zapisał między innymi budową Centrum Dialogu Przełomy, powrót rzeźb Mojżesza i Colleoniego i oraz wystawę stałą sztuki średniowiecznej na Wałach Chrobrego.



Obowiązki Lecha Karwowskiego przejmie Agnieszka Bortnowska, która do tej pory pełniła funkcję jego zastępczyni do spraw administracyjnych.