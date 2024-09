Jest nowy zarządca archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

W ubiegłym roku 44 wiernych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej napisało do biskupów list, w którym domagali się ustąpienia Dzięgi. Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

Papież Franciszek mianował arcybiskupem szczecińsko-kamieńskim dotychczasowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

Poprzedni metropolita, abp Andrzej Dzięga, zrezygnował z funkcji w lutym tego roku.



Abp Dzięga został oskarżony o zaniedbania związane z ukrywaniem pedofilii wśród księży.

Toczyły się wobec niego dwa procesy kanoniczne. W ubiegłym roku 44 wiernych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej napisało do biskupów list, w którym domagali się jego ustąpienia.



Po rezygnacji arcybiskupa Dzięgi, administratorem apostolskim archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej został biskup Zbigniew Zieliński.



Arcybiskup Wiesław Śmigiel ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych.

Od 2017 roku był biskupem diecezji toruńskiej, wcześniej pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej.



W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, jest również przewodniczącym Rady do spraw Rodziny oraz Komitetu do spraw Dialogu z Niewierzącymi.

Jego dewizą biskupią są słowa: "Omnibus omnia factus" ("Stawszy się wszystkim dla wszystkich").