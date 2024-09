ZWiK kończy kanalizacyjną inwestycję w m.in. Tanowie

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Kanalizacja w Tanowie i Witorzy będzie uruchomiona w pierwszym kwartale przyszłego roku - deklaruje policki Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Trwają procedury odbiorowe - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezeska spółki Izabela Wesołowska-Kośmider.



- Żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i nie było problemów eksploatacyjnych, to wszelkie rozbieżności muszą być wyjaśnione przed możliwością zrzucenia nieczystości. Później pewnych elementów nie można będzie zweryfikować, ewentualnie poprawić - mówiła Wesołowska-Kośmider.



Prezes ZWiK dodaje, że niezależnie od procedury odbiorowej, mieszkańcy cały czas mogą deklarować chęć przyłączenia się. Dofinansowanie gminy wynosi 60 proc wartości prac.



Budowa 10 km sieci kanalizacyjnej kosztowała 16 mln zł, a połowa to dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dopiero pierwszy etap dot. budowy kanalizacji w Tanowie - cała inwestycja podzielona jest na trzy etapy.