Kołobrzeg na ostatniej prostej w walce o miano Europejskiej Stolicy Kultury

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska i wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Czy Kołobrzeg zostanie Europejską Stolicą Kultury? Miasto podsumowało kilkanaście miesięcy prac nad aplikacją do tego konkursu.

Kołobrzeg, Katowice, Bielsko-Biała i Lublin - te cztery polskie miasta pozostały w finałowej rywalizacji o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Reprezentant Zachodniopomorskiego jest na ostatniej prostej w walce o to zaszczytne miano.



W czasie uroczystej gali miasto zaprezentowało ofertę kulturalną, którą chce podbić Europę.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że bez względu na ostateczny werdykt, jej miasto i tak jest zwycięzcą.



- Pokazaliśmy całej Polsce, że nawet takie małe miasto jak Kołobrzeg może mieć ambitne plany, marzenia - podkreśliła Mieczkowska.



W sukces Kołobrzegu wierzy wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli Europejską Stolicę Kultury. Kołobrzeg to historycznie niezdobyta twierdza. I tak łatwo ani pani prezydent, ani wy nie poddacie się i będziemy walczyć do końca - zaznaczył.



24 września kołobrzeska delegacja uda się do Warszawy, aby wziąć udział w finałowej prezentacji. Polskiego zwycięzcę poznamy dzień później.