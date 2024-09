Samorząd Świnoujścia uruchomił akcję wsparcia powodzian

W Świnoujściu uruchomiono punkty zbiórki darów dla powodzian. Chętni potrzebne rzeczy mogą przynosić w dwa miejsca - na prawo- i lewobrzeżu Świnoujścia.

Głównym miejscem odbioru darów jest sala sportowa MDK przy ul. Matejki 11. Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia wymienia, jakiego rodzaju artykuły są w tej chwili najbardziej potrzebne.- Prosimy o przynoszenie artykułów różnych, w postaci ręczników papierowych, kanistrów do wody, karimaty, śpiwory, materace, koce, proszek do prania, szampon, pasty do zębów, szczoteczki jednorazowe. Oczywiście też żywność, taką gotową do spożycia. Prosimy o nieprzynoszenie ubrań ani starej bielizny - mówi Kucierski.Zbiórka uruchomiona została także przy filii Miejskiego Domu Kultury w dzielnicy Warszów przy ul. Sosnowej.