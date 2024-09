Netto Arena wypełnia się darami dla powodzian [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Hala Netto Areny w Szczecinie wypełnia się artykułami potrzebnymi powodzianom z południa kraju.

Mieszkańcy miasta przynoszą głównie wodę, kołdry, środki czystości, ale też karmę dla zwierząt.



- Głównie wodę. Mamy środki czystości i mydło. Koce, powerbanki, bo też są potrzebne. -

Karmę dla zwierzątek, wodę, mleko, wszystko co się gdzieś tam nie uszkodzi przy transporcie. - Mamy nową kołdrę, poduszki nowe i pościel na kołdrę i na poduszki. To co mogliśmy to przenosimy. Dobrze, że ludzie tak sami z siebie chcą pomóc, bo to jest jedyna rzecz, którą można zrobić - mówią mieszkańcy.



- Trochę jedzenia. Konserwy, jakieś słodycze dla dzieci. Jest tego bardzo sporo. Trochę się chyba nie spodziewaliśmy, że aż tyle - mówi Agnieszka Górska z Żeglugi Szczecińskiej.



Organizatorzy akcji proszą, aby zawartość kartonów z darami była opisana - to dla ułatwienia segregacji produktów - mówi Łukasz Kolasa ze szczecińskiego magistratu.



- Powstrzymajmy się raczej od kupowania pojedynczych sztuk. Jest bardzo trudno zapanować nad sytuacją, w której powiedzmy kilkudziesięciu mieszkańców przyniesie po jednej butelce wody I najszybciej byłoby, gdyby te dary były już popakowane albo po prostu w zgrzewkach - tłumaczy Kolasa.



Punkt przyjęć działa w godzinach od 8 do 19 i będzie czynny do odwołania.