Radni z regionu chcą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie

To ma być ułatwienie i dla uczniów, i dla nauczycieli. Radni sejmiku chcą utworzenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Szczecinie. Właśnie - jednogłośnie - przyjęli stanowisko w tej sprawie.



Wicemarszałkini podkreśla też, że w województwie istnieje niezbędna infrastruktura do utworzenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Decyzja będzie zależała od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak przekazała Bańkowska, we wstępnych rozmowach ministra Barbara Nowacka "nie powiedziała nie ".

Zachodniopomorskie podlega teraz pod OKE w Poznaniu. Nauczyciele, którzy szkolą się na egzaminatorów muszą więc jeździć do stolicy Wielkopolski, co jest uciążliwe szczególnie dla osób z północy województwa.Uczniowie także mieliby łatwiej - tłumaczy członkini zarządu województwa Anna Bańkowska: - Trzeba pamiętać o tym, że po każdym egzaminie, uczniowie mają prawo odwołania się od wyników swoich egzaminów - egzaminu maturalnego i kończącego szkołę podstawową. Aby to zrobić muszą jechać do Poznania...