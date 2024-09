SBO - trzy miliony na obywatelską inwencję stargardzian

Siłownie pod chmurką, miejsca rekreacji, zieleńce i donice pełne kwiatów czy Ogród na Wzgórzu - to niektóre projekty sfinansowane w Stargardzie z Budżetu Obywatelskiego.

W nowej edycji na przyszły rok mieszkańcy złożyli ponad 90 wniosków. Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego informuje, że trwają przygotowania nad zestawieniem wszystkich propozycji.



- Najbliższe dni to czas na weryfikację wszystkich zgłoszonych projektów; już niedługo poznamy pełną listę pomysłów, na które będą mogli zagłosować stargardzianie. Do wydania mamy trzy miliony złotych, czyli po pół miliona na każdy z sześciu obszarów, na które podzielone zostało miasto - powiedziała.



Jak podkreśla samorząd Stargardu, to więcej niż w ubiegłym roku. Nowością jest również możliwość inwestowania na gruntach należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Głosowanie na wybrane projekty przewidziano od 1 do 20 października.



- Będzie można głosować na kartach papierowych, ale także przez internet. Doświadczenie pokazuje, że formę wirtualnego oddawania głosu stargardzianie wybierają najchętniej. Do tej pory w Stargardzie odbyło się 10 edycji Budżetu Obywatelskiego - dodała.



Łącznie do realizacji wybrano 111 projektów o wartości ponad 18 mln zł. Uczestnicząc we wszystkich edycjach SBO, mieszkańcy Stargardu oddali 120 tys. głosów.