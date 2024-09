Szczecińscy artyści czekają na gości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Atelier malarskie, studia fotograficzne, galerie sztuki - m.in. te miejsca można odwiedzić podczas czwartej odsłony Otwartych Pracowni i Warsztatów w Szczecinie.

To okazja, aby przyjrzeć się pracy twórczej w ponad 80 pracowniach lokalnych artystów.Zwiedzanie warsztatów daje możliwość obcowania ze sztuką widzianą oczami artysty - mówi fotograf Andrzej "Graba" Grabowiecki: - Mam do dyspozycji aparat, który został stworzony przez Haruhisa Terasaki i on po prostu te aparaty wypożycza, rozdaje fotografom na całym świecie. Jest to unikalna sprawa, chcę też, żeby inni się z tym zapoznali - jak to działa i na czym praca z nim polega.Twórczość zaczyna się od inspiracji - podkreśla z kolei malarka Ula Niemirska: - Uważam, że sytuacja mojej rozwalonej podłogi może być pretekstem do zrobienia dzieła sztuki, nie muszę mieć super pracowni, żeby coś pokazać. Chcę pobudzić ludzi do twórczego myślenia i rozmowy.Czwarta edycja Otwartych Pracowni i Warsztatów potrwa do soboty 28 września. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny.