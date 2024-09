Festyn dla Adasia Orlika. Wrzuć coś do puszki, wsiądź do Mustanga

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

A teraz coś dla amatorów szybkich samochodów, dobrego jedzenia i pomagania - 200 aut, których na co dzień nie zobaczymy na ulicach, zaparkuje na parkingu Retail przy ul. Mieszka I w Szczecinie.

To w ramach imprezy "Nocne baby" - zbiórki funduszy na kosztowną terapię genową dla Adasia - synka naszego radiowego kolegi Sławka Orlika.



To święto motoryzacji, gastronomii ale przede wszystkim pomagania.



- Przyjadą wszystkie topowe kluby motoryzacyjne ze Szczecina, będą konkursy, nagrody za wrzutki do puszek dla Adasia, będzie strefa gastro; nie tylko kebaby, ale również tosty i burgery. Strefa będzie czynna do godz. 1 w nocy. Zaangażowało się bardzo dużo firm, dostaliśmy masę voucherów. To prezenty w ramach podziękowania za wrzutkę u rodziców Adasia, którzy również będą obecni na tym evencie. Po wrzuceniu kwoty do puszki będziecie mogli wybrać samochód, którym się przejedziecie i to wszystko dla Adasia Orlika.



- Zobaczycie najlepsze samochody i motocykle. To samochody sportowe, amerykańskie, modyfikowane, których wartość dochodzi do ponad miliona złotych - mówią współorganizatorzy: współwłaścicielka punktu gastronomicznego Kebaby Andżelika Krause oraz współzałożyciel znanej grupy motoryzacyjnych Street Limit Szczecin Dariusz Piasecki.



Przy okazji będzie można wesprzeć rzeczowo powodzian. Wystarczy przynieść np. koce wodę czy jedzenie w puszkach. Wszystko trafi na południe kraju.



Szczecińska impreza startuje o godz. 22 na parkingu Retail przy Mieszka I.