Urodziny najsłynniejszych hobbitów w Szczecinie - trwają Tolkienalia [WIDEO,ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecinianie celebrują twórczość brytyjskiego pisarza J. R. R. Tolkiena, autora m.in. Władcy Pierścieni.

Świat fantastyki zawitał do Exp Pubu przy ulicy Mariackiej. Trwają tam Szczecińskie Tolkienalia. Wydarzenie zorganizowane w urodziny dwóch najsłynniejszych Hobbitów - Froda i Bilba - to m.in. prelekcje, warsztaty i konkursy związane z autorem Władcy Pierścieni. Szczecińskie Tolkienalia przyciągnęły sporą rzeszę fanów fantastyki.



- Tolkien jest takim prekursorem. - Za całą twórczość, za fantastykę którą nas obdarzył. - Można powiedzieć, że ma największe zasługi dla ogólnej fantastyki, jaką dzisiaj znamy - mówią uczestnicy.



- Żeby zintegrować się, żeby poznać inne osoby, które też fascynują się fantastyką, literaturą, samą twórczością Tolkiena. To jest taka ciekawa forma zabawy, spędzania czasu czy spojrzenia na coś co znamy z filmów czy książek w nieco inny sposób, żeby też zobaczyć jak inni wariaci fantastyki patrzą na to - mówi Adrian Kopp ze Stowarzyszenia Chowaniec.



Szczecińskie Tolkienalia w Exp Pubie trwają do godziny 20 przy ulicy Mariackiej w Szczecinie.