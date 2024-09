Podnosi się poziom Odry w województwie zachodniopomorskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podnosi się poziom wody w zachodniopomorskiem. Poinformował o tym dziś wojewoda zachodniopomorski.

"Stopniowo wzrasta poziom wody w Odrze w Bielinku, gdzie do stanu ostrzegawczego brakuje 79 cm, oraz w Gozdowicach, tu do stanu ostrzegawczego brakuje 35 cm. Na pozostałych wodowskazach sytuacja od wczoraj nie zmieniła się" - napisał Adam Rudawski w mediach społecznościowych.



W kilku nadorzanskich miejscowościach trwa umacnianie wałów przeciwpowodziowych. Fala kulminacyjna ma dotrzeć do naszego regionu w połowie przyszłego tygodnia.