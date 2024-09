Powiat gryfiński szykuje się na falę powodziową [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mamy nadzieję, że to nie będzie taka fala jak w 1997 r. - mówią zgodnie mieszkańcy Ognicy i Widuchowej w powiecie gryfińskim. Według prognoz stany alarmowe na Odrze w tym rejonie mają zostać przekroczone w środę.

Fala kulminacyjna ma nadejść w piątek. Mieszkańcy Ognicy i Widuchowej wspominają powódź tysiąclecia i mają nadzieję, że nie dojdzie do dramatycznej powtórki.



- W środę mam na rano, więc przyjadę po mamę i przy okazji zobaczymy, jak będzie. Liczymy na to, że nie zaleje no bo kojarzę jak było w 1997 r. Mieliśmy (wodę) już pod samym domem, natomiast w tym roku liczę, i liczę, że Niemcy otworzą tamy to to się rozleje - ale jeżeli otworzą - mówiła jedna z mieszkanek powiatu.



- Liczymy, że dojdzie ta fala, ale nie taka. Jakby była taka duża fala, jakby na zbiorniki nie poszło, to na pewno by nas tutaj pozakrywało, ale dzięki temu, że są te zbiorniki, ta woda tam trochę poszła, tu u nas tak najgorsze są te dwa tereny no i ul. Nadodrzańska jest też bardzo nisko - dodała mieszkanka Widuchowej.



- Ludzie przywozili worki, posypali już w razie czego, żeby było wszystko przygotowane. Nie wiadomo, jaka fala przyjdzie, do nas brakuje około trzech metrów - zaznaczyła kobieta.



Dwie pierwsze miejscowości w powiecie gryfińskim zagrożone podtopieniami to Gozdowice i Bielinek.