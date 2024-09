Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o żłobkowe

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To ostatni moment, aby skorzystać z tak zwanego żłobkowego - przypomina rzecznik prasowy szczecińskiego ZUS-u Karol Jagielski.

Dodaje, że wniosek w tej sprawie należy złożyć do końca miesiąca. Przypomina jednocześnie, że dofinansowanie to przysługuje rodzicom dzieci, które od września poszły do żłobków.



- Jeśli dziecko od września poszło do żłobka rodzic jeszcze w tym miesiącu powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do żłobka z ZUS-u na starych zasadach. Wtedy otrzyma do 400 zł dopłaty do czesnego za wrzesień - mówi Jagielski.



Nowe świadczenie może być wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko czwartego roku życia.