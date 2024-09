Muzeum w willi Quistorpa? Możesz podpisać petycję

Kilkaset osób (w tej chwili 350) podpisało się pod petycją w sprawie utworzenia małego muzeum w willi wybudowanej przez szczecińskiego filantropa Johannesa Quistorpa.

Do niedawna w budynku przy alei Wojska Polskiego 92 działało Pogotowie Ratunkowe." - napisały inicjatorki utworzenia instytucji i autorki petycji - Dorota Pundyk i Sabina Wacławczyk.Johannes Quistorp to szczeciński przedsiębiorca i filantrop, był ważną dla miasta i Pomorza postacią.Założył m.in. fabrykę cementu portlandzkiego w Lubinie (na wyspie Wolin) oraz cegielnię parową na Skolwinie. Był także założycielem spółki budowlanej i inicjatorem powstania nowych dzielnic Szczecina.Majątek, który zdobył przekazywał na cele charytatywne, także na rozwój miasta. Szczecin rodzinie Quistorpów zawdzięcza m.in. dzisiejsze Pogodno, Łękno, Park Kasprowicza, Jasne Błonia i Syrenie Stawy.Pod petycją w sprawie utworzenia, w domu rodzinnym Quistorpów muzeum podpisało się wielu mieszkańców Szczecina. Podpisy są zbierane także w internecie.Willa przy Wojska Polskiego 92 należy do Urzędu Marszałkowskiego. W lipcu pałacyk miał trafić na sprzedaż. Informacja wywołała gorącą dyskusję społeczną, dlatego w tym roku samorząd wycofał się ze swojej decyzji.