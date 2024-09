Będzie rewitalizacja na Wielkiej Kępie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zapomniana plaża zyska nowe oblicze. Szykuje się rewitalizacja plaży mieleńskiej na wyspie Wielka Kępa w Szczecinie.

Od wielu lat to miejsce było wyłączone z użytkowania. Teraz ma się to zmienić. Urzędnicy miejscy wykonali już dokumentację projektową.



W ramach prac uporządkowany zostanie teren wokół plaży, wybudowany będzie chodnik i pomost z miejscami do cumowania małych łódek. W planach jest też budowa wieży widokowej. Wszystko będzie kosztowało około 20 milionów złotych.