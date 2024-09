Szczecinek wesprze Stronie Śląskie

Stronie Śląskie. źródło: https://x.com/Zandarmeria

200 tysięcy złotych przekaże Szczecinek na odbudowę przedszkola miejskiego w dotkniętym powodzią Stroniu Śląskim. Zgodzili się na to miejscy radni.

To symboliczna kwota w porównaniu do potrzeb zalanej miejscowości.



- Oczekiwałem na to, że będziemy mogli uruchomić środki z rezerwy zarządzania kryzysowego. Niestety, stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie jest jednoznaczne, że te pieniądze mogą być tylko przeznaczone na wyjątkowe zdarzenia, które miałyby miejsce w Szczecinku - przyznał burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas.



Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę przedszkola, w której na co dzień przebywa dwieście dzieci, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Placówka potrzebuje pilnej odbudowy, konieczne będzie też wyposażenie m.in. sal dydaktycznych, sensorycznych i kuchni.