Idą zmiany w polickich Azotach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmniejszenie kadry dyrektorskiej o połowę, audyty oraz przyspieszanie procesów decyzyjnych - to sposób nowego zarządu Grupy Azoty Police na wyciągnięcie spółki z problemów finansowych.

"Przychodząc do spółki zastaliśmy szesnastu dyrektorów" - mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Andrzej Dawidowski.



- I dzisiaj tych stanowisk jest osiem. Uprościliśmy poziom zarządzania w zakresie kierowników co pozytywnie bardzo mocno oddziaływuje na to w jaki sposób szybkość decyzji jest realizowana w spółce - mówi Dawidowski.



"Obecnie odnotowujemy niższe wyniki sprzedaży - spadek wynosi dwanaście procent" - dodaje wiceprezes Grupy Azoty Police Paweł Oleksy.



- W referencyjnym okresie roku ubiegłego mieliśmy też wyższe ceny surowców. Najważniejszym parametrem, na jakim należy zwrócić uwagę, to jest poziom marży i ten poziom marży poprawiliśmy - dodaje Oleksy.



W kolejnym etapie spółka planuje redukcję liczby etatów, jednak bez wprowadzania zwolnień grupowych. W 2023 roku strata netto grupy przekroczyła miliard złotych.