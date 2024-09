Greckie kolory w prawosławnej cerkwi w Szczecinie [WIDEO,ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Greckie słońce pojawiło się dziś nad pochmurnym nieco Szczecinem. Chodzi o wystawę fotograficzną "Kolory Prawosławia. Grecja", która pojawiła się przed Cerkwią św. Mikołaja w Szczecinie.

- To jest tak jakby podróż w przestrzeń kosmiczną, te światła gwiazd niby w obrocie. - Tak piękna natura, tak piękna architektura, podziwiam. Tak dużo przepięknych miast - mówią odwiedzający.



- To jest takie okno, przez które możemy zajrzeć do tej tradycji greckiej, która jest, działa, trwa, żyje w Grecji - mówi ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie



Otwarciu wystawy towarzyszył koncert muzyki cerkiewnej.