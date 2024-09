Charytatywnie Dorzuć Misia. Akcja podczas meczu Pogoni z Piastem

Mat. organizatora

Ważna informacja dla kibiców Pogoni Szczecin, którzy na żywo - na stadionie imienia Floriana Krygiera - obejrzą mecz z Piastem Gliwice: w przerwie spotkania odbędzie się akcja "Dorzuć Misia" organizowana przez Fundację Sport Twoją Szansą.

Dochód z jej przeprowadzenia zasili konto zmagającego się z chorobą syna naszego radiowego kolegi Adasia Orlika. Co ważne, Fundacja STS gwarantuje 10.000 złotych plus złotówkę za każdego pluszaka, który - w przerwie meczu - trafi na boisko.



Obecnie w systemie sprzedaży biletów pozostało 800 wejściówek uprawniających do obejrzenia tego spotkania na żywo. Mecz zaplanowany jest na niedzielę 6 października na godzinę 17.30.