Randka z nietoperzem w Szmaragdzie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Początek jesieni to pracowity czas dla nietoperzy. W tym czasie szukają one schronienia na zimę, jedzą do syta, a nawet.. randkują.





- Dla samicy jest to moment, w którym ma już materiał do tego, żeby na wiosnę pojawiło się potomstwo. Nasienie jest przechowywane w drogach rodnych samicy, bo wiosną nie ma czasu na randkowanie, na bardziej przyziemne sprawy; trzeba szukać kryjówki letniej, najeść się - mówi chiropterolożka Karolina Ignaszak z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.



W czasie jesiennych wędrówek nietoperze można spotkać w okiennicach czy na klatkach schodowych. Co zrobić jeśli nietoperz wleci nam do mieszkania? Przede wszystkim nie panikować. Najlepiej zgasić światło i otworzyć okno.



- Jeśli tracimy już cierpliwość na szeroko otwarte okno to przynajmniej zostawić uchylone okno. Nietoperze potrafią wcisnąć się w szczelinę szerokości 1 centymetra - wyjaśnia Karolina Ignaszak.



W sobotę będzie można dowiedzieć się więcej o nietoperzach podczas Akcji Hibernacji organizowanej przez Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd. W programie zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, podsłuchiwanie nietoperzy przy pomocy specjalnego sprzętu i obalanie mitów na temat tych ssaków.



