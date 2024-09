Samorząd Stargardu przejmuje kolejne ulice

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kolejnych 20 ulic przejmuje samorząd Stargardu od władz powiatu. Ma się to stać do końca września przyszłego roku.

Przekazywane ulice mają duże znaczenie dla miasta - uważa wicestarosta stargardzki Marek Stankiewicz.



- Aleja Dębowa, ulica Jagiellońska, Kossaka, Wiejska i Nowowiejska, Drzymały i część ul. Światopełka. Zostało jeszcze około 11 ulic, które przygotujemy w przyszłym roku - mówi wicestarosta stargardzki.



Po planowanych zmianach w zarządzie Starostwa Powiatowego znajdzie się tylko jedna tranzytowa droga przecinająca miasto - dodaje Marek Stankiewicz.



- Będzie jeden ciąg ulic, jakby łączących drogę krajową nr 10 z DK20, czyli to będzie ulica Szczecińska, Pierwszej Brygady, Konopnicka, Okrzei. W układzie podstawowym jest ponad 200 kilometrów dróg, pozostałe około 300 km to jest układ uzupełniający - mówi wicestarosta stargardzki.



Powiat Stargardzki utrzymuje blisko 500 km dróg. Starostwo nie ukrywa, że dąży do przyspieszenia procesu przekazywania gminom wybranych ulic w taki sposób, by stopniowo zmniejszać liczbę odcinków, które nie spełniają definicji dróg powiatowych.