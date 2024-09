Styl retro na szczecińskich ulicach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na szczecińskich ulicach spotkać można panie w sukniach balowych oraz panów we frakach i cylindrach. To szósta edycja Szczecińskiego Spaceru Retro.

Wydarzenie łączy zamiłowanie do historii, mody z dawnych lat i chęć do dzielenia się tym z mieszkańcami miasta.



- Chętnie biorę udział w tego typu spacerach z szacunku do dawnych epok, do kobiet z tamtych czasów. Chciałbym zrobić coś oryginalnego, innego niż szara rzeczywistość.



- Chcemy pokazać piękno miejsc, które czasami są traktowane po macoszemu. Ludzie czasami nie wiedzą, że mamy takie piękne miejsca. Akcentem jest przywołanie starodawnej historii - tłumaczy Olga Dąbkiewicz, animatorka kultury retro na Pomorzu Zachodnim.



Spacer odbywa się w ramach IV Edycji Otwartych Pracowni i Warsztatów w Szczecinie. Organizatorami są Olga Dąbkiewicz oraz Andrzej "Graba" Grabowiecki.