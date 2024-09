Zderzenie historii z nowoczesnością w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Walki drużyn rycerskich oraz degustacje dań średniowiecznych, ale także najnowsze technologie druku 3D, eksploracja kosmosu i energetyka jądrowa - to niektóre atrakcje Pikniku Naukowego w Stargardzie przy Baszcie Białogłówce.

Sobotni piknik w najstarszej części miasta zorganizowało już po raz czwarty Stargardzkie Centrum Nauki „Filary”. Na błoniu między basztą a Bramą Portową, wystawcy i partnerzy imprezy zachęcają do wspólnej podróży przez naukę i historię. Joanna Cupak z „Filarów” podkreśla, że program pikniku jest wyjątkowo bogaty.



- Łącznie w tym roku mamy 49 punktów z różnymi atrakcjami. Nauka jest bardzo szeroka i łączy w sobie wszystkie dziedziny. Historia, nauka i innowacje to jest motyw przewodni tegorocznego pikniku - mówi Cupak.



Gości w swoim namiocie już przyjmuje Mikołaj z Drużyny Wielecko-Pomorskiej „Gryf”.



- Możemy zaprezentować średniowieczną kuchnię, odbędą się również walki wojów - dodaje Mikołaj.



Do mobilnego planetarium zaprasza natomiast Iwona Małolepsza.



- Jest dmuchane powietrze, więc coś na zasadzie dmuchańca, do którego wchodzimy i w środku za pomocą lustra sferycznego jest wyświetlany film. Można zobaczyć wszystkie planety naszego układu słonecznego, to jest takie delikatne poruszanie tą kopułą dlatego faktycznie czujemy się, jakbyśmy w ten kosmos lecieli - tłumaczy Małolepsza.



Duże zainteresowani budzi namiot Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, które od ponad dwóch dekad prowadzi renowację pałacu nad Jeziorem Drawskim. Krzysztof Andziak ze stowarzyszenia podkreśla, że w wyremontowanej części pałacu działa muzeum baroku.



- Na strychu ulokowaliśmy Uniwersalium Rzemiosł Różnych, czyli takie muzeum, w którym możemy poznać stare zawody. To jest około 100 kilometrów stąd, miejscowość między Złocieńcem i Czaplinkiem na DK20, można też dojechać pociągiem do stacji Żelisławie Pomorskie i wtedy 4 km na północ, tak można też do nas dotrzeć - tłumaczy Andziak.



Stowarzyszenie zachęca więc do odwiedzin Siemczyna na skraju Szwajcarii Połczyńskiej.



- Jesteśmy na południowych rubieżach Drawskiego Parku Krajobrazowego przy Zatoce Henrykowskiej największego jeziora - Jeziora Drawsko. Z każdym rokiem sukcesywnie staramy się odbudowywać ten budynek - dodaje Andziak.



Przebrani w barokowe stroje wolontariusze z Siemczyna, obok drużyn wojów są jedną z atrakcji sobotniego pikniku. Piknik z „Filarami” przy Baszcie Białogłówce potrwa do 18:00.