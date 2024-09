Dachowanie na S3

Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin]

Cztery osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze szybkiego ruchu S3. Chodzi o odcinek między węzłem Gryfino, a węzłem Pyrzyce.

Na wysokości miejscowości Kunowo doszło do dachowania samochodu osobowego.



- Samochodem osobowym Fiat Punto podróżowały cztery osoby. Mężczyzna 36 lat, kobieta 37 lat i dwoje dzieci: 8 lat i 5 lat. Przetransportowani Zespołem Ratownictwa Medycznego do szpitala w Zdrojach i LPR-em do Zdunowa - poinformował asp. Bartłomiej Czarnof, oficer prasowy KP PSP Pyrzyce.



Utrudnienia z przejazdem obowiązują na nitce w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.