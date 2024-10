Ochotnicy szkolą się w szczecińskiej "Dwunastce"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przez niespełna miesiąc będą poznawać żołnierskie rzemiosło. Kilkaset osób przekroczyło bramy koszar 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Ochotnicy szkolą się między innymi w Choszcznie, Słupsku, Koszalinie i Trzebiatowie. To już 8. w tym roku turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w "dwunastce". Szkolenie potrwa do 26 października. Co czeka na ochotników?



- Będą uczestniczyć w zajęciach z taktyki, wychowania fizycznego, szkolenia ogniowego, łączności, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, regulaminów i musztry - tłumaczy major Błażej Łukaszewski z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.



Szkolenie zakończy się uroczystą przysięgą. W tym roku szczecińska "dwunastka" chce przeszkolić prawie 4000 ochotników w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.