Prawie 3 mln zł na pomysły mieszkańców

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Rusza jedenasta edycja świnoujskiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje można zgłaszać do 23 października.

Do dyspozycji będzie kwota prawie dwóch milionów 800 tysięcy złotych. Wniosek musi zostać poparty przez co najmniej 30 mieszkańców - w przypadku projektu ogólnomiejskiego oraz przez co najmniej 5 - w przypadku projektu lokalnego.



Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana 5 grudnia. W tym dniu także rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 19 grudnia.