Średniowieczna baszta przejdzie kolejny remont [ZDJĘCIA]

Baszta Lontowa. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jeden z najstarszych zabytków w Kołobrzegu przechodzi kolejny remont. Znane są także plany na przyszłe zagospodarowanie obiektu.

Mieszcząca się przy ulicy Dubois Baszta Lontowa to jeden z nielicznych budynków powstałych jeszcze w średniowieczu. Przetrwał II wojnę światową i walki o Kołobrzeg w 1945 roku.



W przeszłości mieściła się tu informacja turystyczna, kawiarnia, a także siedziba Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Następnie obiekt trafił w ręce prywatne, a gdy zaczął popadać w ruinę odkupił go Urząd Miasta.



W ubiegłym roku magistrat zrealizował remont na zewnątrz budynku. Rzecznik urzędu Michał Kujaczyński mówi, że teraz przyszedł czas na wnętrza.



- Remont dotyczy oczyszczenia murów, odgrzybiania, usuwania pleśni i wilgoci. Wszystkie elementy drewniane będą podlegały renowacji, w tym stare schody. Zostanie również wyremontowana cala piwnica, tam będą znajdować się węzły instalacji - mówi Kujaczyński.



Prace zakończą się w grudniu. Miasto planuje przeznaczyć to miejsce dla organizacji działających na niwie historii i kultury.