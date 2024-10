Budżet Obywatelski ruszył w Świnoujściu

Świnoujście, zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

W Świnoujściu wystartował Budżet Obywatelski na 2025 rok. Mieszkańcy swoje propozycje inwestycji i przedsięwzięć mogą składać do 23. października.

Jak co roku projekty realizowane będą w dwóch kategoriach - twardej czyli dotyczące inwestycji i miękkiej jak wydarzenia kulturalne, szkolenia, czy rozrywka. Wśród wyspiarzy pomysłów na inwestycje z miejskiego budżetu nie brakuje.



- Ławka na 11 listopada przy ostatnim Leningradzie. Tam jest przeciąg i tam jeżdżą starsi ludzie. O wiatę prosimy. - Uważam, że powinien w Świnoujściu powstać park trampolin. Nastolatkowie nie mają gdzie spędzać urodzin. - Mamy ładnie zagospodarowane promenady, a molo to by się przydało - mówią mieszkańcy Świnoujścia.



Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu przypomina o kilku ważnych zasadach przy składaniu wniosków.



- Wniosek musi zostać poparty przez co najmniej 30 mieszkańców Świnoujścia. To w przypadku tego projektu ogólnomiejskiego, twardego oraz przez co najmniej 5 mieszkańców miasta w przypadku tego projektu nieinwestycyjnego, tak zwanego miękkiego - tłumaczy Basałygo.



Miasto na BO przeznaczyło ponad 2 mln 700 tys. zł.