Jak szczecinianie radzą sobie z jesienną chandrą? "Ciepła herbatka" to podstawa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Odczuwanie spadku nastroju jesienią nie musi od razu oznaczać depresji - tak mówią eksperci. Związane może być z krótszym dniem, mniejszą ilością słońca albo mniej aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

Problem pojawia się, gdy odczuwamy przewlekłą apatię, również przewlekłe zmęczenie i izolację.



- Jesień jak jesień, brakuje słoneczka, brakuje witaminy D. - No trochę gorsze, jak widać pogoda gorsza. - Wystarczy zobaczyć na pogodę. Myślę że to jest wystarczająca odpowiedź - mówią szczecinianie.



- Obniżenie nastroju nie wydaje się niczym nienaturalnym. Jeżeli ta sytuacja zaczyna być takim procesem, który w żaden sposób nie jest modyfikowalny przez nas albo czujemy, że nie mamy na nic wpływu, to jest to jakiś sygnał w którym powinniśmy zacząć się sobie przyglądać. Zawsze mówię, że na początku proponuję zadbać przede wszystkim o zdrowy tryb dnia - mówi psychoterapeuta Anna Borkowska, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii.



Jak szczecinianki radzą sobie z jesiennym nastrojem?



- Jak sobie poprawić humory jesienią? Słuchać dobrych piosenek. - Ciepła herbatka i jakiś dobry film. - Ciepła herbata z pomarańczą, ciepły kocyk i mój pies obok - mówią szczecinianki.



Na jesienną chandrę psycholodzy zalecają przede wszystkim aktywne spędzanie czasu wolnego - najlepiej poza domem.