Jak sprawdza się system ITS w Świnoujściu? "Nie korzystam z niego"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

By zadziałał trzeba go użyć - z takim hasłem do wyspiarzy wychodzi świnoujski samorząd, który zachęca do zwracania uwagi na czujniki Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w Mieście, które niedawno pojawiły się na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Miało być szybko, miało być sprawnie, a według mieszkańców jest inaczej. Czy nowy sposób zarządzania ruchem w mieście przypadł wyspiarzom do gustu?



- Nie bardzo, nie korzystam z niego. Ponieważ się ciągle gdzieś zagapię. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam, może później z biegiem czasu. - Czy to zdaje egzamin aż tak bardzo, że szybciej czy wolniej, nie trudno mi ocenić - mówią mieszkańcy.



By ITS działał jak należy, a właściwie działał w ogóle, trzeba go używać. O tym przypomina Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Jeżeli dojeżdżamy do tego skrzyżowania, musimy dojechać jak najbliżej tej białej linii. Pod spodem jest pętla indukcyjna, która pozwala w harmonii przepuszczać ruch na wszystkich pozostałych sygnalizatorach - mówi Mazepa.



Miasto na uwagi dotyczące działania systemu ITS jest otwarte. Te można zgłaszać poprzez email dedykowany mieszkańcom: mieszkancy@um.swinoujscie.pl.