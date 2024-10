Chcą ożywić placyk przy dawnej „Ścianie płaczu”. "To będzie czyn społeczny"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chcą ożywić placyk przy dawnej „Ścianie płaczu” u zbiegu Alei Wojska Polskiego i ulic Piotra Ściegiennego i Królowej Jadwigi w Szczecinie.

- To miejsce w tej chwili jest martwe - mówi Tomasz Dalski, pomysłodawca akcji. - Brak zieleni, ograniczenia są bardzo mocne, jeśli chodzi o rozbudowanie ogródków, kawiarni, restauracji, które się tam znajdują. Niestety zostało jedno drzewo, trochę krzaczków i tyle. Beton, beton, beton.



By tchnąć życie w to miejsce, zasadzą kwiaty i krzewy, w tym krzewy owocowe. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Miasto.



- Będziemy robili nasadzenia, z grupą lokalsów, mam nadzieję, liczną. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców z okolicy do wspólnej pracy. Będzie to, jak się kiedyś określało, czyn społeczny - powiedział Dalski.



Do wspólnego czynu mieszkańców Szczecina zapraszają: ruch ateistyczny oraz stowarzyszenie Tu Centrum Szczecina. Początek około 12.30.