Inauguracja roku akademickiego w Szczecinie. Przyjechały rodziny z całej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To duma, radość, ale i czas pożegnań. Rodziny z całej Polski przyjechały dziś do Szczecina, by zobaczyć swoje dzieci w mundurach Politechniki Morskiej z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na uczelni.

- Przyjechaliśmy do siostrzeńca, bo dostał się tu do szkoły. Przyjechaliśmy go wspierać, trzymamy kciuki, żeby mu jak najlepiej szło i żeby skończył. Chciał iść do szkoły średniej nad morze, jesteśmy z Podkarpacia. Mamy kuzyna, przyjechaliśmy z Bydgoszczy. Przyjechałam zobaczyć starszego brata. Brakuje mi słów ze wzruszenia, tęsknoty - to głosy rodzin z całej Polski, które przyjechały na inaugurację wspierać nowych studentów.



Politechnika Morska przyjęła w tym roku około tysiąca nowych studentów.