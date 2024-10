"Pogoń Raka" na Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pobiegli, by przypomnieć, jak ważny jest zdrowy tryb życia w kontekście walki z nowotworem.

"Pogoń raka" to pięciokilometrowy bieg po Polanie Sportowej przy jeziorze Głębokie w Szczecinie. Celem jest popularyzacja zdrowia i przypomnienie o badaniach profilaktycznych.



- Właśnie tutaj całą grupą jesteśmy. Bierzemy udział we wszystkich biegach, w jakich możemy brać i zachęcamy innych też. - Emocje bardzo pozytywne, jak zwykle dlatego, że jesteśmy razem, spędzamy czas razem i dziewczyny są zadowolone, uśmiechnięte. - Bardzo fajny, taki akurat dla mnie. I promocja zdrowia. Zachęcam wszystkich - mówią uczestnicy.



- Po pierwsze jest to promocja aktywności fizycznej, będącej jednym z filarów profilaktyki chorób nowotworowych. Po drugie chcemy budować świadomość dotyczącą choroby, jaką jest rak płuca. Namawiamy również do tego, żeby kontynuować bądź rozpocząć życie wolne od tytoniu - mówi Jarosław Stawasz, wolontariusz Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.



W 8. edycji biegu wzięło udział ponad 400 zawodników.