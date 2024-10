Legendarny karateka zawitał do Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Legenda światowego karate przyjechała do Szczecina podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat sztuk walki.

Sensei Mikio Yahara w Japonii znany był jako jeden z najlepszych wojowników. Wygrał wiele turniejów. Był jednym z pierwszych instruktorów, którzy rozsławili karate na całym świecie.



- Niesamowita jest to postać. Legenda. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy go tu gościć. - Można posłuchać jak dokładnie wszystko robić, nie tylko praktycznie, ale też teoretycznie, bo obie te rzeczy się łączą ze sobą. - Uczy nas przede wszystkim tego, żebyśmy wkładali w to, co robimy, całego siebie - mówią uczestnicy.



- Seminarium jest o tyle wyjątkowe, że podejście do karate Senseia Yahary jest trochę inne niż wszystkich innych. Sensei Yahara kultywuje tradycję sztuk walk przez takie rozumienie prawdziwej walki i samoobrony. Uczy nas wykorzystywać całe ciało do walki, do obrony przed przeciwnikiem - mówi Adam Milczarek, nauczyciel karate z Pałacu Młodzieży.



Seminarium odbyło się w Hali Sportowej TME przy ulicy Emilii Plater w Szczecinie.