Lokalny biznes wspiera fundację pomagającą chorym dzieciom

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 100 tysięcy złotych trafi do szczecińskiej fundacji Liga Superbohaterów, która pomaga dzieciom w szpitalach i hospicjach.

Tyle pieniędzy uzbierali lokalni przedsiębiorcy podczas charytatywno-biznesowej konferencji Master Class. W planie są kolejne takie wydarzenia.



- Chcemy co roku wybierać inną lokalną fundację i przekazywać jej środki z konferencji - tłumaczy Kamil Lesiuk, jeden ze współorganizatorów. - To połączenie biznesu i charytatywnej działalności. Zaprosić bardzo dużo lokalnych, biznesmenów, inwestorów, przedsiębiorców, żeby dołożyli swoją cegiełkę do pomocy innym.



Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Gentlemen’s Business Group.