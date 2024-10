Statki przepłynęły Rusałkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 10 statków przepłynęło szczecińskie jezioro Rusałka. To w ramach pokazów zorganizowanych przez Pracownię Modelarstwa Okrętowego.

Zdalnie sterowane modele wykonali młodzi podopieczni Pałacu Młodzieży. Dziś zaprezentowali je mieszkańcom Szczecina w Parku Kasprowicza.



- Dobrze się pływa. Trochę jest stresik, że tam się zderzy z jakąś inną łódką, ale fajnie. - Od dziecka interesowałem się okrętami i dołączyłem do grupy modelarskiej w Pałacu Młodzieży, i zacząłem robić modele. - Trzeba się oderwać od komputerów. Troszeczkę. Tutaj dzieci mają naturę, przyrodę - mówią uczestnicy.



- Wszystkie te modele, które jest z tyłu za nami są i pływają, są własnoręcznie wykonywane. Są tak pomyślane, żeby w ciągu jednego roku zrobić. Na pewno coś innego, bo dzieci raczej takimi pływającymi rzadko mają możliwość. Dzieci zawsze to rajcuje - mówi Andrzej Nesterowicz, instruktor z Pałacu Młodzieży.



Było to 15 edycja Jesiennych Pokazów Modeli Pływających.