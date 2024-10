Nocny pościg w Wałczu. Staranował radiowóz

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i staranował radiowóz - to 33-latek z Wałcza. Do zdarzenia doszło w nocy.

Policjanci chcieli zatrzymać osobowe Audi do kontroli, ale kierowca zaczął uciekać. Specjalnie uderzył w radiowóz - lekko ranny został funkcjonariusz. Mimo tego, mundurowi ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna został zatrzymany. Na wniosek prokuratora został aresztowany na dwa miesiące. Jego pasażer miał przy sobie narkotyki - prokurator zastosował dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe.



33-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, uszkodzenie radiowozu, uszkodzenie ciała i za posiadanie narkotyków, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.