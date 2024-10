Nowoczesny budynek komunalny powstanie w Kołobrzegu

Mat. UUrząd Miasta Kołobrzeg Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Będzie on specjalnie dostosowany do potrzeb miejscowych seniorów.

Obiekt powstanie przy ulicy Okopowej, gdzie dotychczas mieściła się stara kamienica będąca własnością magistratu. Nie nadawała się ona jednak do remontu i urzędnicy podjęli decyzję o jej rozbiórce.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że miasto ma pomysł na zagospodarowanie tego terenu.



- W zamian wybudujemy tu dom dla 23 kołobrzeskich rodzin, które mają już problem z samodzielnością, ale nie chcą - mówiąc kolokwialnie - iść do domu pomocy społecznej - mówi Mieczkowska.



Sam budynek został zaprojektowany z myślą o seniorach, a wewnątrz - poza mieszkaniami, znajdzie się również miejsce dla pracowników socjalnych i animatorów.



Prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Robert Cieciora mówi, że całą inwestycję rozpatruje nie jako zadanie gospodarcze, lecz jako misję.



- Jest to nowatorski program na naszym terenie. Mam nadzieję, że uzyska wielkie uznanie lokalnej społeczności - mówi Cieciora.



Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nowego budynku w 2026 roku.