Grzybiarze ruszyli do lasów. "Bardzo dużo prawdziwków, ale są też kanie i kurki" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Są miejsca, gdzie grzybów jest sporo, ale też takie, gdzie kompletnie ich brakuje. Tak mówią grzybiarze, których mimo wtorkowego poranka nie brakowało w szczecińskich lasach.

Wyposażeni w wiaderka czy kobiałki od świtu ruszyli na poszukiwania.



- Byłam na grzybach, ale tutaj za dużo nie ma. Tyle ile dla mnie to wystarczy. Są podgrzybki i prawdziwki. - Bardzo oryginalne grzyby znaleźliśmy. Była kania, która jest naturalnie o tej porze roku, ale były kurki, których nigdy nie ma i bardzo dużo prawdziwków. Trochę mnie zasmuciło, że grzybiarze niszczą grzyby, których nie znają. - Mam dwa prawdziwki, udało się jeden tak zwany żółtaczek i podgrzybek, ale to już godzinę chodzę - mówią grzybiarze.



Warto pamiętać, że w przypadku trudności ze zidentyfikowaniem grzybów, można to zrobić np. w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Szczecinie.