Zachodniopomorskie: 55 milionów złotych na wyprawki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorski ZUS wypłacił ponad 55 milionów zł na wyprawki szkolne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał dotąd prawie 185 tysięcy świadczeń z programu Dobry Start. Przygotowywane są kolejne przelewy. Najwyższa łączna kwota świadczeń 300+ trafiła do rodziców i opiekunów w Szczecinie - ponad 12,5 mln złotych.



Program "Dobry start" to dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla każdego dziecka, które się uczy.



Rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.



Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać do 30 listopada, tylko drogą elektroniczną.