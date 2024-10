Żołnierze z regionu szlifują wojskowe umiejętności [ZDJĘCIA]

Fot. st. szer. Tomasz Łomakin Fot. st. szer. Tomasz Łomakin Fot. st. szer. Tomasz Łomakin Fot. st. szer. Tomasz Łomakin

Kilkuset żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i innych jednostek uczestniczy w ćwiczeniach na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Przede wszystkim strzelają do celów w powietrzu, jak i na ziemi.



Głównym celem tego zgrupowania jest realizacja strzelań rakietowych i artyleryjskich - tłumaczy mjr Błażej Łukaszewski z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i dodaje, że to nie jedyne zadania.



- Dodatkowo żołnierze zawodowi i powołani rezerwiści szlifują współdziałanie oraz doskonalą się między innymi z przetrwania, rozpoznania, łączności, zabezpieczenia logistycznego i udzielania pierwszej pomocy medycznej - mówi major Łukaszewski.



Żołnierze będą szkolić się w Ustce do 18 października.