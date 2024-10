Co artysta miał na myśli... Muzeum Techniki i Komunikacji zaprasza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To poszukiwanie ukrytej treści dzieła. Mowa o wystawie "Obraz w obrazie" prezentowanej w szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji.

Obrazy odnoszą się do egzystencji, pamięci, podświadomości i trudnych doświadczeń.



Niektóre te obrazy są bardzo ciekawe, niezwykle pracochłonne... - To jest chyba z plaży, tak mi się wydaje. A to są chyba fotografie, prawda? I tutaj te czarno-białe są świetne. - Bardzo mi się podoba. Coś nowego zobaczyłam. Pięknie... - mówili zwiedzający.



- Ta wystawa tak naprawdę w dużej mierze stawia na aktywność odbiorcy, aktywność widza, z pytaniem czy to, co widzimy jest czymś dosłownym. U każdego emocje i odbiór tych prac może być zupełnie inny - dodaje Bartek Jabłoński, dziekan grafiki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi



Wystawa jest efektem współpracy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z Akademią Sztuki w Szczecinie. Obrazy można podziwiać do końca października.